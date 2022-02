Trei copii au fost raniti intr-un accident, in Arges. Masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod

Trei copii au ajuns miercuri, 16 februarie, la spital dupa un accident produs pe un drum judetean din Arges. Masina in care se aflau s-a izbit de un cap de pod. La volanul masinii in care erau cei trei copii se afla o femeie in varsta de 36 de ani. "Din verificarile preliminare efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti s-a stabilit ca o femeie, din Balilesti, care conducea un autoturism pe DJ 703K, din directia Budeasa catre Malureni, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma ... citeste toata stirea