Trei paznici prinsi beti la serviciu

Una dintre actiunile politistilor Sectiei 3 a fost desfasurata in weekend de politistii din cadrul compartimentului Sisteme de Securitate Private, care au verificat modul de organizare a pazei, precum si modul in care personalul atestat ca agent de paza isi desfasoara activitatea. Au fost verificate peste 20 de obiective (din care 11 unitati de invatamant, precum si alte obiective precum sedii ale unor institutii si unitati de cazare). In urma verificarilor, au fost constatate nereguli la cinci ... citeste toata stirea