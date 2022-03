Trei persoane gasite moarte in casa!

https://curier.ro/wp-content/Ziar_Curierul zilei/An 2022/martie/c8218/2-1.jpgUn barbat in varsta de 44 de ani si doua tinere de 17 ani, respectiv 18 ani, au murit intr-o casa din comuna Bradu. Cadavrele au fost descoperite ieri, in jurul orei 17.00 de o ruda a barbatului. Omul sunase de mai multe ori si cum nu a primit raspuns, s-a dus la el acasa sa vada ce se intampla.Inca din curte a banuit ca ceva este in neregula cand a vazut ca proprietarul nu daduse drumul cainelui din tarcul lui, ... citeste toata stirea