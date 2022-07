Trei pui de zimbri insotesc deja turmele adaptate perfect, dupa doua secole de absenta a speciei, in Muntii Fagaras VIDEO

Fundatia Conservation Carpathia a fost, in weekend, pe urmele zimbrilor din Muntii Fagaras, iar constatarile sunt imbucuratoare: dupa doua secole de absenta, zimbrii reintrodusi aici de fundatie s-au adaptat perfect in salbaticie, la mediul natural din zona. Au trecut aproape trei ani de la debutul programului de reintroducere a speciei celui mai mare mamifer din Europa (Bison bonasus), iar rezultatele sunt exact cele asteptate de Fundatia Conservation Carpathia, cu 28 de exemplare aflate in ... citeste toata stirea