Trei zile de sunet si culoare, la Simfonia Lalelelor in Pitesti. Noutatile editiei 2022

"Simfonia Lalelelor", evenimentul emblematic al Pitestiului, ajuns la editia cu numarul 45, ia startul vineri, 15 aprilie. Smiley si Theo Rose, orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti si multe activitati pentru copii, inclusiv un Dino Park vor anima festivalul la care vedete vor fi, in primul rand, florile, iar mai presus de toate, Tulipa Pitesti. Festivalul "Simfonia Lalelelor" revine, in acest an, intr-o editie inedita, organizata in mijlocul naturii, in Parcul Lunca Argesului, unde au ...