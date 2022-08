Trenuri cu hidrogen, pe ruta Pitesti - Bucuresti

Guvernul urmeaza sa achizitioneze 12 automotoare - trenuri cu hidrogen, iar parte din ele vor asigura si legatura Pitesti - Bucuresti, din ora in ora.Finantarea e din PNRR si este de aproape un miliard de euro. Rutele sunt spre aeroport (Otopeni), spre Pitesti, Curtea de Arges, Targoviste si Craiova iar unul din trenurile cu hidrogen va fi in zona Banatului, spre Resita. De asemenea sunt in proiect si vor fi finantate prin PNRR si infrastructura pentru aceste trenuri, deocamdata acestea ... citeste toata stirea