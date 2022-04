Tricoul purtat de Nicolae Dobrin se intoarce la Pitesti!

In perioada 2 - 15 aprilie, Galeria comerciala Pitesti Retail Park / Auchan Bradu gazduieste expozitia TRICOURI DE LEGENDA, o colectie de peste 70 de tricouri purtate de jucatorii Echipei Nationale de fotbal in ultimii 50 de ani.Unele dintre acestea au facut parte din echipamentul cu care Generatia de Aur a iesit in teren la Campionatele Europene sau Mondiale. Printre exponate se numara si tricoul purtat de Nicolae Dobrin la echipa nationala, unul dintre cei mai buni fotbalisti romani din ... citeste toata stirea