Trimis in judecata pentru afaceri cu terenuri

Un afacerist din Pitesti, a dat de necaz, fiind trimis in judecata dupa ce a vandut trei terenuri. Acesta este acuzat ca a redus fondul forestier dupa ce ar fi schimbat destinatia suprafetelor. Daca va fi gasit vinovat risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la un an, potrivit Codului Silvic.Dosarul a fost instrumentat de catre politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica - Biroul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti. ... citeste toata stirea