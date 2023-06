Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in urma unui eveniment rutier. M.D.Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 05 august 2022, in jurul orei 11:00, un barbat de 34 de ani, din Cetateni, ar fi condus un autoturism, pe DN 72A, pe raza comunei Valea Mare Pravat, si ar fi intrat in coliziune cu ... citeste toata stirea