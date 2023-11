Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, in care au fost efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii depunere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare, conform art. 102, alin. 1, lit.b) din Legea 84/1998.Din cercetari s-a stabilit ca in cursul ... citeste toata stirea