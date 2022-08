Trofeul Zimbrilor, la Dragoslavele

Trofeul Zimbrilor a ajuns in acest an la editia cu numarul XI si a avut loc in anul cand Campionatul National de Turism Sportiv Stafeta Muntilor a ajuns la editia cu numarul 10.Cu aceasta ocazie, Asociatia Zimbrul Carpatin a organizat etapa a V-a a Stafetei in Comuna Dragoslavele din Arges. Aici, zilele trecut, 350 de sportivi si turisti din toate colturile tarii au luat cu asalt pensiunile din sat, iar cei care iubesc cortul au stat la corturile amplasate in spatele Pensiunii ANDA, unde a si ... citeste toata stirea