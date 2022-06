Trupul tanarului plutea in piscina

O tragedie a avut loc sambata, la baza de agrement din Trivale. Un tanar, in varsta de 26 de ani, din comuna Pietrosani a pierit sub privirile a zeci de oameni, fara ca cineva sa isi dea seama ce s-a intamplat! La un moment dat trupul a fost observat plutind si atunci a fost data alarma. Din nefericire, manevrele de resuscitare nu au avut rezultatul scontat si a fost declarat decesul lui Leonard AdrianSe spune ca tanarul era cu prietenii la strand. A intrat in apa, piscina fiind plina. Nimeni ... citeste toata stirea