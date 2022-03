Tudor Costescu: "Victorie destul de clara"

Echipa de baschet masculin a Pitestiului a ajuns la noua succese consecutive dupa ce s-a impus cu 82-63 in disputa cu CSM Oradea.Dupa meci, Tudor Costescu, antrenorul FC Arges Basketball, s-a declarat multumit de jocul elevilor sai: "Felicitari in primul rand baietilor. Am avut o inima mare astazi. N-am fost in cea mai buna formula, dar jucatorii au reactionat extraordinar si am reusit sa ne adjudecam o victorie destul de clara, bazata pe spiritul de echipa.Diferenta s-a facut printr-o ... citeste toata stirea