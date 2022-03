Tudor Gheorghe: "Defensiva ne-a ajutat mult"

Tudor Gheorghe a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai FC Arges Basketball in disputra cu CSM Oradea. Baschetbalistul alb-violet a terminat partida cu 8 puncte, 2 recuperari si 2 pase decisive. In sfertul patru, el a contribuit decisiv la run-ul de 13-4 al echipei sale, reusind 6 puncte si 2 recuperari in aproximativ cinci minute.Dupa meci, jucatorul lui FC Arges a oferit un interviu exclusiv pentru baschet.ro: "Nu este neaparat o victorie mare, ci mai degraba o victorie importanta ... citeste toata stirea