Tudor Gheorghe si Mihai Maciuca, la nationala Romaniei!

Reprezentativa masculina a Romaniei va intra peste aproximativ o luna in focurile ultimei ferestre din prima faza a FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers, Vulturii urmand sa se confrunte cu Luxemburg, in data de 30 iunie, si cu Albania, in data de 3 iulie, in cadrul ultimelor meciuri din Grupa B.Pentru aceasta campanie continentala, in care Vulturii vizeaza prima pozitie din grupa B si implicit accederea in faza secunda a precalificarilor pentru turneul final european din 2025, selectionerul ... citeste toata stirea