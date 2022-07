Turc retinut pentru agresiune

Tot miercuri, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, si au retinut un barbat de 28 de ani.Din cercetari s-a stabilit ca, in data de 26 iunie, barbatul si un alt tanar de 23 de ani, ambii de cetatenie turca, ar fi lovit cu un pahar in cap un tanar de 23 de ani, din ... citeste toata stirea