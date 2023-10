Salvamontistii argeseni, alaturi de cei din Sibiu, au intervenit sambata in muntii Fagaras acolo unde o turista a fost ranita. Femeia, in varsta de aproximatv 40 de ani, facea parte dintr-un grup de 6 persoane din Oradea. Acestia coborau de pe varful Vanatoarea lui Buteanu. In timp ce se aflau in zona Saua Capra, in apropiere de Balea Lac, turista s-a dezechilibrat si a cazut suferind o ruptura de menisc. Nu s-a mai putut deplasa si a cerut ajutorul salvamontistilor. Victima a fost transportata ... citeste toata stirea