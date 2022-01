Turisti cu copii, surprinsi de viscol cand se intorceau de la Balea Lac, coborati in siguranta de pe munte. "Erau in cizme" VIDEO

Salvamontistii argeseni au coborat luni, 24 Ianuarie, in siguranta, la Cabana Capra, un grup de sapte turisti echipati necorespunzator, salvati sambata dupa ce au fost surprinsi de viscol in timp se intorceau de la Balea Lac. Actiunea de salvare propriu-zisa a avut loc sambata, 22 ianuarie. Atunci, sase dintre cei sapte turisti surprinsi de viscol in timp ce se intorceau de la Balea Lac au fost adapostiti de salvatori in baza de salvare montana si s-a declansat actiunea de recuperare a celui de ... citeste toata stirea