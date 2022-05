Ucis din cauza ca nu a acceptat inca un partener!

Noi detalii ies la iveala despre crima din comuna Domnesti. Tanarul gasit mort in rau, a fost ucis dupa ce a refuzat sa faca sex cu un tanar in varsta de 19 ani. Ieri, cel care l-a impins in apa a fost arestat preventiv. Minorul in varsta de 13 ani care fugise, a fost gasit, fiind dus la audieri.Tanarul, in varsta de 30 de ani, din comuna Corbi, si-a pierdut viata in noaptea de sambata spre duminica. Trupul neinsufletit al lui Ion S. a fost gasit marti dupa-amiaza la circa cinci kilometri de ... citeste toata stirea