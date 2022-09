Ultima zi pentru cererile de rechizite gratuit

Statul acorda rechizite scolare in mod gratuit pentru copiii argeseni cei mai dezavantajati din invatamantul de stat primar/gimnazial. Acest lucru se face in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a anului respective. Astazi este ultima zi in care mai pot fi depuse cereri.Rechizitele scolare vor fi acordate pe baza de cerere, formulata de parintele sau tutorele legal al elevului, care se inregistreaza in termen de 5 zile de la data inceperii anului ... citeste toata stirea