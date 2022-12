Ultimul meci al anului pe propriul teren!

CS Mioveni disputa astazi ultima partida oficiala din 2022 pe propriul teren. Galben-verzii vor intalni de la ora 20:30 pe Universitatea Craiova, locul 3 de anul trecut, finalista a Cupei si ocupanta locului 5 in momentul de fata in clasamentul Superligii.Argesenii trec in momentul de fata printr-o criza de rezultate si de forma, echipa antrenata de Marius Stoica fiind in clasament pe ultimul loc cu doar 8 puncte si cu doar o remiza in ultimele 8 etape de campionat. Este vorba de egalul de ... citeste toata stirea