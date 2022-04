Ultraj, la Poiana Lacului, in ziua de Paste!

Doi politisti, un ofiter si un subofiter au fost loviti cu masina de un individ care fugea, ca sa nu-i fie intocmit dosar penal pentru conducere fara permis. S-a intamplat in ziua de Paste, la targul anual organizat in comuna. Barbatul este recidivist, fiind condamnat in mai multe dosare penale. Ieri, pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile.Duminica, in ziua de Paste, un echipaj de politie de la Sectia Rurala Poiana Lacului se afla la targul organizat in ... citeste toata stirea