Un barbat din Bradu a furat o bicicleta in Bascov si a fost prins de politie la Domnesti

Politistii din Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat, si au retinut un barbat de 43 de ani, din Bradu.Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 11 spre 12 noiembrie, barbatul ar fi sustras o bicicleta din scara unui bloc din localitatea Bascov.Cel in cauza a fost depistat de politistii Sectiei de Politie Rurala Domnesti in ziua de 27 noiembrie, pe raza localitatii Domnesti, iar ulterior, in baza unui mandat de perchezitie ... citeste toata stirea