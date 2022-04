Un barbat din judetul Arges a sunat la 112, mintind ca l-a batut sotia. Care era, de fapt, adevarul

Un barbat de 52 de ani din comuna argeseana Vedea este cercetat sub control judiciar pentru violenta in familie si inducere in eroare a organelor judiciare, dupa ce a sunat la 112 si a cerut ajutorul Politiei, spunand ca l-a batut sotia. Week-endul trecut, barbatul a sunat la 112, reclamand ca sotia l-a batut si talharit. Mai multi politisti criminalisti din Pitesti au venit la fata locului si au inceput cercetarile. Barbatul, care era beat, a sustinut ca sotia i-a aplicat mai multe lovituri cu ... citeste toata stirea