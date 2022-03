Un cartier din Pitesti va avea apa, gaze si curent dupa 40 de ani. "Este pur si simplu revoltator"

Cunoscut sub numele de Colonia ACH, un cartier de la marginea Pitestiului, aflat chiar langa centura orasului si langa mall, a fost ignorat dupa aproape patru decenii de autoritati. In acest an, cartierul, unde locuiesc 136 de familii, va avea asfalt, apa curenta, canalizare si gaze. Contractul pentru racordarea la reteaua de gaze naturale a fost semnat la finalul anului trecut, iar in aceasta primavara au inceput procedurile pentru introducerea utilitatilor publice. Dupa cum estimeaza ... citeste toata stirea