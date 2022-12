Un focar de pesta porcina in Arges

Pesta porcina a aparut din nou in Arges pe finalul acestui an insa Directia Sanitar Veterinara Arges are situatia sub control. Ieri aveam in judet doua focare active, insa unul dintre ele urma sa fie stins in cursul zilei, dupa cum ne-a spus directorul DSVSA, Sorin Sorescu.Dupa cum informa DSV Arges, cele doua focare active de pesta porcina africana la porcii domestici in exploatatii nonprofesionale erau ieri dimineata in localitatea Tigveni, comuna Ratesti si in localitatea Bradu, comuna ... citeste toata stirea