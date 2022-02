Un intreg oras din Romania a ramas fara apa potabila pentru a patra oara in ultimii sapte ani

Orasul Campulung Muscel din Arges a ramas fara apa potabila deoarece in cursul noptii de marti spre miercuri, 14/15 februarie, a avut loc o mare avarie la una dintre conductele de aductiune. Dupa cum spun autoritatile, va dura minimum 24 de ore pana cand orasul, cu o populatie de 30.000 de locuitori, va avea din nou apa potabila. "A avut loc o avarie serioasa la conducta de aductiune in zona Voinesti. Tot orasul a ramas fara apa potabila. Echipele de interventie sunt pe teren. In cel mai ... citeste toata stirea