Un militar roman care a suferit 14 operatii dupa o explozie in Afganistan, medalie de argint la Jocurile Invictus

Pana la 22 aprilie, Romania participa cu 20 de competitori raniti in diferite teatre de operatiuni la Jocurile Invictus de la Haga, din Olanda. Iar povestea unuia dintre medaliati este impresionanta. La inceputul acestei saptamani, caporalul Valentin Ciolan-Uta, originar din Pitesti, a obtinut medalia de argint la Haga in proba de aruncare a bilei.Performanta sa este una cu atat mai importanta cu cat militarul roman a trecut prin incercari teribile in ultimii sapte ani.In aprilie 2015, in ... citeste toata stirea