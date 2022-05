Amanarea ratelor, acordarea unui sfert din diferenta de salariu, sprijin unic pentru pensionari, acestea sunt doar cateva din noile masuri incluse in programul "Sprijin pentru Romania". Vasile Negoescu, presedintele Organizatiei de Pensionari a PSD Arges explica in ce constau aceste masuri.Vasile Negoescu, presedinte OPSD Arges: "Romanii vor beneficia de un nou pachet de masuri sociale si economice " Sprijin pentru Romania"! Acesta are o valoare de 1,1 miliarde euro. Iata ... citeste toata stirea