Un nou proiect pe fonduri europene depus de Consiliul Judetean Arges

Consiliul Judetean Arges a depus un nou proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul apelului de proiecte prin PNRR/2022/C10, fonduri europene. Este vorba de proiectul "Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean (P.A.T.J) Arges".P.A.T.J. Arges este o documentatie complexa ce va include o baza de date geospatiale realizata in format GIS, pe straturi tematice, in sistem de proiectie stereografica 1970, va fi elaborata etapizat. Consiliul Judetean Arges are finalizate sau in ... citeste toata stirea