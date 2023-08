Primaria Municipiului Pitesti a pus in functiune un semafor cu buton la trecerea de pietoni de pe strada Basarabia, la intersectia cu Aleea Esinutul Herta. M.D.Pietonii vor putea solicita traversarea strazii apasand butonul de cerere si vor astepta secundele indicate de numarator, pana la aparitia culorii de traversare. Masura are scopul de a creste siguranta pentru persoanele care tranziteaza zona, precum si pentru locuitorii ei, dar si pentru cei care isi desfasoara activitatea in apropiere. ... citeste toata stirea