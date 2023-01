Un punct obtinut cu mult noroc!

FC Arges s-a intors cu un punct din deplasarea de luni seara, de la Ploiesti, dupa ce a remizat, 1-1, in confruntarea cu Chindia Targoviste, din runda cu numarul 22 din Superliga Superbet, prima din noul an. M.D.Dambovitenii au inceput in forta partida, Popa, Serban si Popadiuc trecandu-si in cont ocazii mari de gol. Insistenta gazdelor pe faza ofensiva a dat roade pe finalul primei parti, Negut deschizand scorul cu un sut la coltul lung. La zece minute dupa revenirea de la cabine, Garita a ... citeste toata stirea