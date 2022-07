Un roman stabilit in SUA are un ARO unicat cu motor de Chevrolet si 230 de cai-putere

Originar din Campulung Muscel si stabilit din 2014 in America, Daniel Picu a ramas atasat de masinile romanesti si detine o Dacia 1310 Break si un prototip de ARO realizat special pentru piata americana. Daniel Picu locuieste cu sotia in Ocean City, din statul Maryland, unde conduce o firma de property management. "Desi am plecat de multi ani de la Campulung Muscel, am ramas cu sufletul si cu gandul la locurile natale, mai ales ca orasul unde m-am nascut si am crescut este locul unde a fost ... citeste toata stirea