Un sot violent, obligat de Politie sa paraseasca locuinta, a dat iar buzna peste femeie. Ce a patit a doua oara

Un barbat de 44 de ani, din Pitesti, a fost retinut de politistii Sectiei 2 Politie, deoarece a incalcat ordinul de protectie provizoriu emis pentru ca si-a batut sotia. Acum risca sa ajunga in puscarie. Primul incident pentru care oamenii legii au luat masuri s-a petrecut in seara zilei de 25 martie. "Politistii Sectiei 2 Politie Pitesti au intervenit la o stare conflictuala intrafamiliala.In urma verificarilor, s-a stabilit ca un barbat de 44 de ani si-ar fi lovit sotia, in timp ce se aflau ... citeste toata stirea