Un spital incearca sa recupereze de patru ani un milion de euro furati de fosta contabila. Schema prin care actiona

Fosta contabila a Spitalului Judetean Arges trebuie sa returneze unitatii medicale un milion de euro, bani delapidati timp de patru ani si jumatate. Curtea de Apel Pitesti a dat o sentinta definitiva in aceasta primavara, numai ca fosta contabila, aflata in libertate, refuza sa returneze banii. Delapidarea uriasa a iesit la iveala in aprilie 2017, cand directorul economic al spitalului a fost schimbat. DIICOT a deschis un dosar in aceeasi primavara. Dar cum investigatiile trenau, in august 2018 ... citeste toata stirea