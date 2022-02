Un tanar de 19 ani din Arges a dat buzna, mascat, peste trei femei si le-a amenintat ca le taie. Ce le-a cerut individul

Un tanar din Mioveni, acuzat de talharie calificata, a fost retinut in noaptea de joi spre vineri, pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, urmand ca in cursul zilei de 25 februarie sa fie prezentat in fata Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive. Barbatul este acuzat de trei femei ca a dat buzna peste trei, le-a amenintat ca le taie si le-a cerut telefoanele.Talharia a avut loc miercuri (23 februarie) seara. "In jurul orei 20:00, politistii ... citeste toata stirea