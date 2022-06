Un tanar din Arges si-a santajat fosta concubina cu fotografii erotice ca s-o convinga sa reia relatia

Un tanar din comuna argeseana Bascov a fost retinut pentru santaj sexual, pentru ca si-a amenintat fosta concubina cu fotografii in ipostaze indecente si acte de violenta, ca s-o convinga sa reia relatia. Femeia, cu 8 ani mai mare, a decis sa rupa legatura cu tanarul, in ciuda opozitiei lui. Ea n-a cedat nici cand el a inceput s-o sperie cu bataia si s-o santajeze, amenintand-o ca o va face de ras cu mai multe fotografii in care aparea in ipostaze sexuale explicite. Femeia l-a reclamat la ... citeste toata stirea