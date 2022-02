Un tanar in criza de epilepsie, salvat de jandarmi. Barbatul facuse si un atac de panica dupa ce a ramas fara acte si bani

Jandarmii fac un apel catre populatie sa nu ramana indiferenta, in cazul in care observa persoane cazute pe strada. Cateva secunde pot face diferenta intre viata si moarte. Este cazul unui tanar salvat joi chiar de o patrula de jandarmi. O criza de epilepsie a unui tanar a atras joi atentia unui echipaj de jandarmerie care patrula in zona centrala a municipiului Pitesti. "Jandarmii au oprit imediat si i-au acordat primul ajutor, in timp ce unul dintre ei a solicitat sprijinul unui echipaj ... citeste toata stirea