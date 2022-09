Un tata intervine brutal dupa cearta copiilor!

O cearta intre copii a escaladat si a ajuns in atentia politistilor. Tatal unuia dintre minori s-a dus la Gara Sud Pitesti sa ii dea o lectie celui care i-a amenintat fiul, un baiat de 13 ani. In timpul discutiei pe care avut-o cu el, barbatul l-a bruscat si i-a vorbit extrem de vulgar. In acelasi timp a sunat la 112 sa-i dea pe "vagabonzi" pe mana Politiei. A fost filmat de ceilalti copii, martori la scena. Cateva ore mai tarziu, tatal celui agresat verbal a depus plangere la Sectia 4 Pitesti. ... citeste toata stirea