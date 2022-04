Un urcat pe loc de mentinere in Liga 1!

Remiza si punctul obtinut de CS Mioveni pe terenul celor de la FC U Craiova sunt foarte importante in economia clasamentului, galben-verzii reusind sa urce un loc, fiind acum pe o pozitie care asigura mentinerea in Liga 1, fara baraj.Dupa 1-1 la Craiova, CS Mioveni au urcat pe locul 6 in clasamentul play-out-ului (locul 12 in clasamentul normal), depasind Chindia Targoviste. Cele doua echipe sunt la egalitate, dar Mioveniul are victorie in meciul direct si un golaveraj mai bun. Galben-verzii ... citeste toata stirea