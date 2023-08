In cursul acestei dimineati v-am relatat despre un accident rutier petrecut la Lunca Corbului la care pompierii au intervenit pentru a scoate dintr-un autoturism cinci barbati aflati intr-o masina care intrase intr-un cap de pod. M.D.Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s-a stabilit ca, un tanar de 23 de ani, din Drobeta Turnu Severin, care conducea un autoturism pe DN 65, din directia Pitesti catre Slatina, in localitatea Lunca Corbului, in ... citeste toata stirea