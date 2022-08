Undita noua l-a omorat!

O partida de pescuit alaturi de cei dragi, cu undita lui cea noua, i-a adus moartea unui tanar in varsta de 33 de ani, din comuna Micesti. Unealta de pescuit era din carbon si a facut arc electric cu firele de tensiune care treceau prin apropierea baltii unde a avut loc tragedia. Un copil de doi ani a ramas orfan de tata! A murit sub ochii verilor lui care au incercat din rasputeri sa-l salveze.Luni, patru tineri verisori au mers in comuna Merisani la o balta amenajata pentru pescuit. Au ... citeste toata stirea