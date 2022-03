Unele restrictii ridicate!

Astazi, in sedinta de Guvern va fi luata decizia privind ridicarea unor restrictii, la propunerea Ministerului Sanatati, dupa ce gradul de ocupare a paturilor ATI a scazut la 47%. Propunerile vizeaza acces fara certificat verde in mall-uri si restaurante, dar si renuntarea la obligativitatea purtarii mastii in aer liber."Propunerile noastre sunt: accesul fara certificat Covid in centre comerciale, institutii publice, HoReCa. Se permite organizarea evenimentelor private, cu maximum 200 de ... citeste toata stirea