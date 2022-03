Unii mor, altii incaseaza polita de asigurare

Din punctul meu de vedereExportatorii americani de gaze naturale lichefiate (GNL) au devenit principalii castigatori ai crizei de aprovizionare cu gaze din Europa, in conditiile in care februarie a fost a treia luna consecutiv in care au exportat cantitati record spre UE iar preturile au explodat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters.Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au atins recent noi maxime istorice in timp ce exportatorii americani de GNL au finalizat ... citeste toata stirea