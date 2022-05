Performanta de exceptie pentru fotbalul argesean!. Unirea Bascov a castigat Campionatul National Under 19 dupa ce s-a impus cu 3-0, in finala de luni, cu CSM Ceahlaul Piatra Neamt. Golurile formatiei pregatite de Adrian Dulcea au fost marcate de Alexandru Ionica, Gabriel Tanase si Andrei Ionica. Turneul final al acestei categorii de varsta a fost gazduit de stadionul Municipal din Ramnicu Valcea, Bascovul trecand in ... citeste toata stirea