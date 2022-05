Performanta de exceptie pentru fotbalul argesean!. Unirea Bascov a castigat Campionatul National Under 19 dupa ce s-a impus cu 3-0, in finala de ieri, cu CSM Ceahlaul Piatra Neamt. Golurile formatiei pregatite de Adrian Dulcea au fost marcate de Alexandru Ionica(2) si Gabriel Tanase.Turneul final al acestei categorii de varsta a fost gazduit de stadionul Municipal din Ramnicu Valcea, Bascovul trecand in semifinala, cu ... citeste toata stirea