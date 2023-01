Unirea Principatelor Romane, sarbatorita si la Pitesti

In fiecare an, la 24 ianuarie, in intreaga tara este sarbatorita Ziua Unirii Principatelor Romane, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Tara Romaneasca (1859) sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Acest eveniment major in istoria tarii noastre a reprezentat primul pas facut pentru realizarea unui stat national unitar roman. Evenimentul va fi marcat astazi si in orasul nostru de reprezentantii autoritatilor locale care vor depune coroane de flori la monumentul lui ... citeste toata stirea