Unul dintre putinele spitale construite de la zero in ultimii 30 de ani, tinut in sah de ambitii politice

Renuntarea la controversata decizie de revocare a detasarii la Spitalul Orasenesc Mioveni a doi medici ATI veniti de la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, care a fost la un pas de a inchide, pe 19 ianuarie, sectia ATI - COVID de la Mioveni, rezolva doar temporar o problema care a iscat tensiuni majore in Arges. Perspectiva inchiderii sectiei ATI - COVID a Spitalului Orasenesc Mioveni, in contextul in care aici erau internati atunci 16 pacienti cu aceasta boala, multi intubati, unii dintre ei ... citeste toata stirea