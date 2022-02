UPDATE Primarul din Berevoesti - Arges sustine ca a fost batut de o localnica. Femeia e coplesita de probleme, iar tensiunile cu edilul sunt vechi

Primarul comunei argesene Berevoesti, Florin Bogdan Proca sustine ca a fost lovit si injurat de o localnica, chiar in biroul sau. Femeia, in varsta de 37 de ani, fusese anterior sanctionata de politisti pentru ca il injurase pe edil si pe Facebook. Cel mai recent incident dintre cei doi a avut loc marti, 22 februarie 2022. "In ziua de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ... citeste toata stirea