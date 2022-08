Urmarit international lasat in libertate

Pe numele unui barbat, in varsta de 50 de ani, din comuna Maracineni, autoritatile din Italia au emis patru sentinte. Impotriva lui sunt tot atatea mandate europene de arestare. A fost ridicat de acasa de politistii de la Urmariri fiind dus in arest. Judecatorii nu au admis cererea procurorilor de arestare preventiva.Marian C., de 50 de ani, din Maracineni este acuzat de comiterea mai multor furturi din magazine, toate pe teritoriul Italiei. Barbatul comitea furturi marunte, cu pagube intre ... citeste toata stirea